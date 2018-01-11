سيعرف اتحاد بلعباس تغييرا جديدا على مستوى الرئاسة, هو الثالث من نوعه هذا الموسم, وذلك من خلال تعيين قدور بن عياد, المدير العام الحالي للشركة الرياضية للنادي, رئيسا مديرا عاما, حسب ما استفيد اليوم من المعني.

وأضاف ذات المصدر بأنه يرتقب استلام مهامه الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة خلفا لعدة بوجلال الطيب, الذي لم يعمر في منصبه سوى لشهرين فقط.

وأوضح بن عياد بأن توليه رئاسة الاتحاد يأتي باقتراح من أعضاء مجلس الإدارة, لافتا إلى أن مهمته ستنتهي مع نهاية الموسم الجاري.

ومنذ عودة نادي ''المكرة'' إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, أي منذ موسمين, طبع عدم الاستقرار الإداري على وجه الخصوص, تسيير الشركة الرياضية للنادي, حيث توالى عدة رؤساء عليه, على غرار عبد الحكيم سرار والمرحوم جيلالي بن سنادة وعبد الغني هناني.

وكان رجل الأعمال عكاشة حسناوي, الذي يملك أغلبية الأسهم في الشركة الرياضية, قد ترأس مجلس الإدارة في بداية الموسم, لكنه سرعان ما انسحب تاركا مكانه إلى عدة بوجلال.