التقى رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس بالسفير الأمريكي في الجزائر جون ديروشي، حسب بيان للحزب المعارض اليوم الخميس.

وحسب البيان فقد تناول اللقاء الذي كان بطلب من السفير الأمريكي، المشروع السياسي لحزب طلائع الحريات، بالغضافة إلى تقييم الوضع في البلاد والذي يعرف انسدادا سياسيا وظرفا اقتصاديا واجتماعيا جد صعب حسب بن فليس..

وأضاف البيان رئيس الحكومة الأسبق قدم "اقتراحه للخروج من الأزمة من خلال مقاربة مسؤولة و سلمية و توافقية و تدريجية، مذكرا بدعوته لحوار شامل بين النظام القائم، والأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية والقوى الحية للمجتمع المدني للتفاوض حول أرضية توافقية للخروج من الأزمة وتجنيب بلدنا الانزلاقات التي قد تنتج عن استمرار الانسداد السياسي واشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".

أما دوليا، فقد استغل بن فليس الفرصة للتعبير عن أسفه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بنقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس.