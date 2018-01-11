تم تعيين أحمد دين على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري للملاكمة (أكابر) حسب ما أعلن عنه اليوم الخميس رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة دراع عبد السلام.

وأوضح دراع خلال ندوة صحفية نشطها بدار الاتحاديات الرياضية بدالي براهيم (العاصمة) أن "قرار تعيين أحمد دين تم اتخاذه من قبل كل أعضاء المكتب الفيدرالي حيث سيساعده في مهمته كلا من بلونيس سليمان وحفيظ بوبكري. علينا مساندة هذا الطاقم المشكل من أبطال سابقين في الملاكمة و التحضير الجيد تحسبا للاستحقاقات المقبلة الافريقية منها والدولية".

ويعد أحمد دين من بين خيرة ما أنجبته الملاكمة الجزائرية حيث سيقوم بمزاولة مهامه خلفا لبراهيم بجاوي الذي يشغل حاليا منصب مدير المنتخبات الوطنية بالاتحادية الجزائرية للملاكمة.