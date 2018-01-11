قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، "سياسي كفء وناضج"، بحسب وكالة "تاس" الروسية (خاصة).



وأضاف بوتين أن جونغ أون "حقق هدفه الاستراتيجي بإنشاء رأس حربي نووي وصواريخ بعيدة المدى، يمكنها الوصول إلى أي نقطة في الكرة الأرضية، وبأي حال أي نقطة على أرض عدوه المحتمل".



وعلى صعيد آخر، شدد بوتين على ضرورة حل قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية عبر "المفاوضات فقط".



وأمس، جددت روسيا، في بيان لوزارة خارجيتها، استعدادها للإسهام في تأسيس حوار بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.



ولفت البيان إلى أن موسكو تتوقع "أن تدعم كافة الأطراف المعنية خطوات كوريا الشمالية والجنوبية لاستئناف الحوار، باعتبارها الطريقة الوحيدة الممكنة لحل مشاكل شبه الجزيرة بطريقة سلمية وسياسية ودبلوماسية".