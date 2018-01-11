أعلن حزب مصر العروبة الديمقراطي، يوم الخميس، عزمه ترشيح رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان لخوض انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.

ونقل موقع جريدة المصري اليوم عن الأمين العام للحزب سامي بلح، أن الهيئة العليا للحزب اجتمعت مساء اليوم الخميس وقررت رسميًا اختيار عنان مرشحا للحزب في انتخابات الرئاسة، مضيفا أن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا في مقره للإعلان رسميا عن ترشيح عنان.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد عقدت مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين الماضي وأعلنت فيه البرنامج الزمني للانتخابات الرئاسية حيث يبدأ فتح باب التقدم بطلبات الترشح للرئاسة ابتداءا من 20 جانفي الجاري وحتى 29 من نفس الشهر، على أن تنتهي الانتخابات ويعلن اسم المرشخ الفائز في الأول من ماي القادم.



يذكر أن الفريق سامي عنان كان يشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية في عام 2011، عندما انتقلت السلطة للمجلس العسكري الذي كان عضوا فيه، ولم يقم عنان بأي نشاط سياسي بعد أن أقاله الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2012، حتى تردد اسمه مؤخرا كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية.