أظهرت تقديرات أولية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة أقل من المتوقع في 2017 بلغت 2.2%، لكنه يبقى أقوى معدل في ستة أعوام، وأفضل من العام السابق.

وقال مكتب الإحصاءات إن معدل النمو للعام الماضي سيصبح 2.5% بعد تعديله في ضوء عوامل التقويم.



وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4% بعد نموه 1.9% العام السابق.



وواصل الاقتصاد الألماني نموه في الربع الرابع من العام الماضي، حيث حقق نموا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث.



ويستفيد أكبر اقتصاد أوروبي من زيادة الاستهلاك الخاص ونمو الصادرات بدعم انتعاش الاقتصاد العالمي.



وسجل الناتج الصناعي لألمانيا خلال نوفمبر الماضي أعلى معدل نمو له منذ أكثر من ثماني سنوات، في حين زادت مبيعات التجزئة وتراجع معدل البطالة إلى مستوى قياسي.



ووصل مؤشر ثقة المستثمرين في اقتصاد ألمانيا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما تتجه الصادرات الألمانية إلى إعلان تسجيل رقم قياسي خلال 2017.



وينشر مكتب الإحصاءات الاتحادي بيانات النمو التفصيلية للربع الرابع في فبراير المقبل.