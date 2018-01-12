يقوم الوزير الأول لجمهورية مالي سوميلو بوباي مايغا بزيارة عمل إلى الجزائر اعتبارا من غد السبت و لمدة يومين، بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى، حسبما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، اليوم الجمعة.

وأوضح البيان أن "زيارة الوزير الأول لجمهورية مالي، التي تندرج في إطار تقاليد الحوار و التشاور القائم بين البلدين، ستكون مناسبة للمسؤول المالي لبحث مع نظيره الجزائري التعاون الثنائي وآفاق تدعيمه و توسيعه". كما ستسمح الزيارة بالتطرق إلى القضايا الجهوية ذات الاهتمام المشترك ومنها خاصة الوضع في منطقة الساحل حسب نفس المصدر.