أفادت وكالة الأنباء القطرية اليوم الجمعة إن قطر وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة ذكرت فيها أن طائرة حربية إماراتية مقاتلة اخترقت مجالها الجوي في ديسمبر الماضي.

وجاء في تقرير الوكالة القطرية أن الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة أرسلت رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الاختراق المزعوم الذي قالت إنه وقع يوم 21 ديسمبر الساعة 9:45 صباحا بالتوقيت المحلي واستمر دقيقة واحدة.

وذكرت الوكالة أن المندوبة القطرية أكدت "أن الطائرة الإماراتية دخلت المجال الجوي لدولة قطر بدون سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها".

واعتبرت أن هذه الحادثة انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها علاوة على كونها خرقا سافرا لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية“.