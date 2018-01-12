هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة من أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 الذي سجلته في اليوم السابق.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمائة عن التسوية السابقة إلى 68.97 دولار للبرميل.

للتذكير كان برنت أيضا سجل أعلى مستوى منذ ديسمبر2014 يوم الخميس وبلغ 70.05 دولار للبرميل.

و من جهتها بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.34 دولار للبرميل بانخفاض قدره 46 سنتا، أو ما يعادل 0.7 بالمائة، عن التسوية السابقة. وكان الخام ارتفع يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 64.77 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من أن محللين وتجارا يحذرون من مخاطر تصحيح نزولي لسعر الخام منذ بداية العام، فإنهم يشيرون إلى أن أوضاع السوق بشكل عام ما زالت قوية لأسباب أبرزها استمرار تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

وقال تجار إن البيانات النفطية الصينية الضعيفة نسبيا ضغطت على الأسعار.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام في ديسمبر إلى 33.7 مليون طن أو ما يعادل 7.97 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 37.04 مليون طن في نوفمبر وفق ما أظهرته بيانات الجمارك يوم الجمعة.

في الوقت ذاته سجلت صادراتها من المنتجات النفطية مستوى قياسيا بلغ 6.17 مليون طن.