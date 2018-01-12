قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) تقديم طعن لدى الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) بعد رفض ملف ترشح بشير ولد

زميرلي للانتخابات الخاصة بالمناصب الأربعة الشاغرة للمكتب التنفيذي للكاف المقررة في الثاني فيفري القادم بالدار البيضاء (المغرب)، حسب ما نشرته الهيئة الفدرالية مساء أمس الخميس عبر موقعها الرسمي.

وكتبت الفاف قائلة: ''المكتب التنفيذي للكاف رفض ملف ترشح نائب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بشير ولد زميرلي للانتخابات الخاصة بالمناصب الأربعة الشاغرة للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية بسبب عدم احترام الآجال القانونية لإيداع الملفات. ولهذا فقد قررت الفاف إيداع طعن لدى الكونفدرالية الإفريقية واستنفاذ كل السبل القانونية من أجل استرجاع الحقوق المشروعة''.

ورفض ترشح ولد زميرلي أول أمس الأربعاء بسبب ''عدم احترام الآجال القانونية لإيداع الملفات''.

وقالت الكاف عبر موقعها الرسمي: ''رفض المكتب التنفيذي للكاف الذي اجتمع يوم الأربعاء بالدار البيضاء (المغرب)، ملف واحد ويتعلق الأمر بالجزائري ولد زميرلي بسبب عدم احترام الآجال القانونية''.

وإثر هذا القرار فإن المرشح للمنطقة الشمالية الليبي جمال الجعفري ضمن منصب العضوية في المكتب التنفيذي للهيئة الإفريقية.

وكانت الجزائر قد فقدت مقعدها في المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الذي كان يشغله الرئيس السابق للفاف محمد روراوة في الانتخابات التي تم اجراؤها خلال الجمعية العامة للكاف في الـ16 مارس 2017 بأديس أبابا .