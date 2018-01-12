وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا إفريقية وأخرى أمريكية جنوبية بـ " الأوكار القذرة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتساءل ترامب خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الشيوخ لبحث مشروع الحد من لم الشمل العائلي ، قائلا :" لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من أوكار قذرة إلى هذا البلد؟"، حسب ذات الصحيفة.

وأضاف ذات المصدر أن ترامب كان يعني بكلامه دولا في إفريقيا وهايتي والسلفادور.

واقترح ترامب استقبال مواطنين من النرويج بدلا من استقبال آخرين من الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية، وفقا للصحيفة.