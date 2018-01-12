اعتقلت السلطات التونسية نحو 780 شخصا منذ بداية الاحتجاجات على ميزانية 2018 ، حسب ما صرح به الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني لإذاعة "موزاييك إف إم" اليوم الجمعة.

وأكد الشيباني أنه لم تسجل أعمال عنف، مساء أمس الخميس ،في البلاد، مضيفا أن المواجهات بين الشبان ورجال الشرطة كانت "محدودة" و"غير خطيرة".

وأردف المسؤول التونسي أن 151 شخصا متورطين في أعمال عنف أوقفوا الخميس في البلاد، وهو ما رفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 778 شخصا منذ الإثنين.

هذا وكانت حركة "فاش تستناو؟" التي تقود الحركة الاحتجاجية على غلاء الأسعار قد دعت إلى تظاهرات جديدة الجمعة.

وتتواصل الاحتجاجات على غلاء الأسعار في العديد من المدن التونسية، مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي مطلع 2011.