رأي أوين في محرز
رياضة
12 يناير 2018 () - شفيق خواص/الوكالات
قال الدولي الإنجليزي السابق مايكل أوين أنه يعارض فكرة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز إلى صفوف ليفربول لخلافة كوتينيو.
وفي حديث نقلته صحيفة الدايلي ستار قال أوين:"لقد تم سؤالي هذا الأسبوع هل أن تعاقد ليفربول مع رياض محرز سيكون هو الحل المناسب ليكون البديل لكوتينيو الذي رحل إلى برشلونة، لكني لم أستطع الموافقة".وأضاف أوين:"محرز لاعب جيد، ولكنه قد لا يملك الصفات التي يبحث عنها المدرب يورغن كلوب، وتساءلت أين سيكون مكانه في التشكيلة هل سيكون بديلا من الرائع محمد صلاح على الجانب الأيمن من الهجوم شخصيا لا أعتقد ذلك".