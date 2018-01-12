رأي أوين في محرز

رياضة
12 يناير 2018 () - شفيق خواص/الوكالات
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قال الدولي الإنجليزي السابق مايكل أوين  أنه يعارض فكرة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز إلى صفوف ليفربول لخلافة كوتينيو.

وفي حديث نقلته صحيفة الدايلي ستار قال أوين:"لقد تم سؤالي هذا الأسبوع هل أن تعاقد ليفربول مع رياض محرز سيكون هو الحل المناسب ليكون البديل لكوتينيو الذي رحل إلى برشلونة، لكني لم أستطع الموافقة".وأضاف أوين:"محرز لاعب جيد، ولكنه قد لا يملك الصفات التي يبحث عنها المدرب ​يورغن كلوب​، وتساءلت أين سيكون مكانه في التشكيلة هل سيكون بديلا من الرائع محمد صلاح على الجانب الأيمن من الهجوم شخصيا لا أعتقد ذلك". 

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