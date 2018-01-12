قال الدولي الإنجليزي السابق مايكل أوين أنه يعارض فكرة انتقال الدولي الجزائري رياض محرز إلى صفوف ليفربول لخلافة كوتينيو.

وفي حديث نقلته صحيفة الدايلي ستار قال أوين:"لقد تم سؤالي هذا الأسبوع هل أن تعاقد ليفربول مع رياض محرز سيكون هو الحل المناسب ليكون البديل لكوتينيو الذي رحل إلى برشلونة، لكني لم أستطع الموافقة".وأضاف أوين:"محرز لاعب جيد، ولكنه قد لا يملك الصفات التي يبحث عنها المدرب ​يورغن كلوب​، وتساءلت أين سيكون مكانه في التشكيلة هل سيكون بديلا من الرائع محمد صلاح على الجانب الأيمن من الهجوم شخصيا لا أعتقد ذلك".