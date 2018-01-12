قررت السلطات التركية إعادة ألف و823 شخصًا لوظائفهم في الدولة، بعد أن تبين أنهم ضحايا برنامج إلكتروني كان السبب وراء شبهات بتعاملهم مع جماعة "فتح الله غولن"، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول" اليوم الجمعة.

وحسب ذات المصدر فإن إعادة هؤلاء الأشخاص لوظائفهم جاءت بعد أن أكدت التحقيقات عدم عضويتهم في جماعة "فتح الله غولن"، وأنه لا توجد لهم أي علاقة أو اتصال بها.

وذكرت "الأناضول" أنه قد ثبت أنهم ضحايا برنامج إلكتروني خبيث تسبب في تحميلهم لتطبيق تراسل سري تستخدمه عناصر جماعة "فتح الله غولن".

ويشكل عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى مناصب عملهم جزءًا من ألفين و168 شخصًا كانوا قد فصلوا من وظائفهم عقب محاولة الانقلاب منتصف سنة 2016.

وهم من بين 11 ألفا و480 حمّلوا عن طريق الخطأ، وبسبب برنامج "المخ البنفسجي" ، تطبيق "باي لوك" الذي يلجأ إليه أعضاء المنظمة للتواصل السرّي فيما بينهم.