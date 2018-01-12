ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الانفجارات مستمرة على متن ناقلة نفط إيرانية مشتعلة مما عرقل عمليات الإنقاذ بينما قال خفر السواحل الياباني يوم الجمعة إن الناقلة جنحت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأوضح خفر السواحل الياباني في بيان أن ناقلة النفط المشتعلة منذ قرابة أسبوع بعد أن اصطدمت بسفينة أخرى ليل السبت في بحر الصين الشرقي أصبحت على بعد نحو 286 كيلومترا شمال غربي سوكوزاكي في جزيرة أمامي أوشيما يوم الجمعة. وأضاف أن السفينة تجنح إلى الجنوب الغربي بسرعة 2.2 كيلومتر في الساعة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة النقل يوم الجمعة قولها إن عدة انفجارات وقعت على متن الناقلة. وقالت وزارة النقل في بيان نشر يوم الجمعة إن 14 سفينة تحاول إخماد الحريق والبحث عن أفراد الطاقم المفقودين بينها سفينة من اليابان وسفينتان من كوريا الجنوبية.

وكان على متن الناقلة سانتشي 32 بحارا وقت التصادم. وجرى يوم الإثنين انتشال جثة بحار يشتبه في أنه من طاقم السفينة وأرسلت إلى شنغهاي لتحديد هويته. وما يزال بقية أفراد الطاقم وهم 30 إيرانيا واثنان من بنغلادش في عداد المفقودين.