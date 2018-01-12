اختير المهاجم الإنجليزي هاري كين، نجم توتنهام، أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" عن شهر ديسمبر .

وسجل كين 8 أهداف خلال الشهر الماضي لينجح في إنهاء 2017 محققا رقما قياسيا بصفته هداف العام برصيد 56 هدفا، متفوقا بهدفين على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وتعد هذه المرة السادسة التي يحصل فيها كين على الجائزة، ليتساوى مع الرقم القياسي للاعب السابق لليفربول، ستيفن جيرارد.

وقال كين "إنه لأمر رائع، أشعر بالفخر الشديد لحصولي على الجائزة، وأوجه الشكر لفريقي، الشهر الماضي كان رائعا وأنا سعيد بتحقيقي لهذا الرقم القياسي لذا أشكركم".

و فاز المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، بجائزة أفضل مدرب لشهر ديسمبر ليصبح أول مدرب في التاريخ يفوز بهذا اللقب 4 مرات متتالية.

ودفع غوارديولا فريقه إلى احتلال المركز الأول في جدول الترتيب، وفاز بنفس الجائزة في سبتمبر ونوفمبر .

وعلى هذا النحو، تجاوز غوارديولا مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي حصل على هذا اللقب ثلاث مرات متتالية الموسم الماضي، وعلى سام ألاردايس (إيفرتون) وروي هودغسون (كريستال بالاس) ويورجن كلوب (ليفربول) وماوريسيو بوكيتينو (توتنهام).

وقاد غوارديولا الفريق في الشهر الماضي إلى تحقيق 6 انتصارات وتعادل واحد.

وينفرد سيتي حاليا بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 62 نقطة، ويتفوق بـ15 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد.