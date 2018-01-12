توصلت إدارة فريق شبيبة القبائل إلى اتفاق رسمي مع المدرب نور الدين سعدي لتولي العارضة الفنية للكناري خلفا للمدرب الأسبق عزالدين آيت جودي .

و حسب تصريح للرئيس المقبل للشبيبة شريف ملال للإذاعة الوطنية فإنه اتفق مع المدرب السابق لاتحاد العاصمة على تفاصيل العقد الذي سيربطه بالشبيبة " اجتمعت مع نور الدين سعدي، أمس وتحدثنا على جميع الأمور بما فيها الاستقدامات المتبقية للفريق "

و تابع أيضا " هدفنا هذا الموسم هو تحقيق بقاء مشرف، والانطلاق في تكوين فريق تنافسي، لإعادة الشبيبة لموقعها الصحيح"

من جهته أدلى المدرب سعدي بتصريح لذات الإذاعة قائلا "الكل يعلم أن شبيبة القبائل، هو فريق القلب بالنسبة لي، تعودت على مثل هذه التحديات بتدريب أندية تواجه صعوبات".

و أضاف سعدي "منذ سنوات الشبيبة لم تتمكن من لعب الأدوار الأولى، ومن جديد الأوضاع الحالية تجبرنا على تحديد البقاء كهدف لنا وعودة شبيبة القبائل في النتيجة، أمام مولودية وهران، تؤكد أن اللاعبين لديهم إمكانيات ورغبة في التقدم".