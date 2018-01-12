أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن فتح أبواب الوكالة الوطنية لتشغيل ودعم الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للضمان عن البطالة "كناك" أمام الجالية الجزائرية في الخارج للحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة ، حسب بيان لذات الوزارة.

وجاء في البيان أن هذا الإجراء جاء بتأكيد الوزير الأول أحمد أويحيى على أهمية الكفاءات الجزائرية في الخارج خلال لقائه مع أفراد من الجالية الوطنية لدى زيارته الرسمية لفرنسا في الـ 7 من ديسمبر 2017.

وحسب ذات البيان، الذي نشره موقع السفارة الجزائرية في واشنطن ، يشترط أن يكون سن المستفيد بين 19 و 30 سنة بالنسبة لقروض "أونساج".

وفي حال ما إذا تطلب الاستثمار 3 مناصب عمل دائمة بما في ذلك الكفيل المتعاقد في المؤسسة فإن الحد الأقصى لسن المسير للمؤسسة يمكن أن يصل إلى 40 سنة.

بينما يشترط أن يكون سن المستفيد بين 30 و 50 سنة بالنسبة لـ "كناك".

كما يتطلب الأمر حيازة شهادة كفاءة مهنية في ذات مجال المؤسسة المنشأة مع أو مهارة معترف بها في ذات المجال.

تعبئة مساهمة شخصية بالعملة الصعبة على شكل حساب خاص يتطابق مع العتبة الصغرى ، بشرط عدم الاستفادة من أي مساعدة لإنشاء نشاط.

ويأتي هذا بعد خطوة أخرى لوزارة السكن والعمران بإتاحتها المجال أمام الجالية الجزائرية للاستفادة من صيغة السكن الترقوي العمومي.