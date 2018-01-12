تعاقد شباب بلوزداد مع الظهير الأيمن لنادي اتحاد بلعباس، مزيان زروال لمدة موسمين ونصف ليصبح ثاني صفقة شتوية للنادي،حسب ما علمت به وكالة الأنباء الجزائرية من إدارة ''الشباب'' الذي ينشط في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

و كانت إدارة النادي قد رسمت من قبل التحاق المهاجم محمد بن قابلية قادما من اتحاد الجزائر والذي وقع على عقد لمدة موسمين.

من جهة أخرى، وضعت إدارة ''الشباب'' اللاعب المالي سي ديام بوبكر (21 ربيعا) تحت التجارب والذي قد يكون ثالث صفقة لنادي العاصمة.