تعاقدت شبيبة الساورة اليوم الجمعة مع المهاجم الدولي الليبي محمد الغنودي لمدة 18 شهرا قادما من أهلي طرابلس، حسب ما علمت

به وكالة الأنباء الجزائرية من إدارة نادي بشار.

وقال نفس المصدر: ''بعد مفاوضات دامت لأكثر من 36 ساعة بين اللاعب وإدارة النادي، قرر الغنودي الالتحاق بصفوف شبيبة الساورة وهذا ما سيدعم الخط الهجومي للتشكيلة''.

بالإضافة لترسيم التحاق الدولي الليبي، فإن إدارة شبيبة الساورة أعطت الضوء الأخضر للتعاقد مع المدافع السنيغالي كوناتي يوسوفا.