يكون المهاجم الدولي الجزائري لاتحاد الجزائر, أسامة درفلو, على وشك الالتحاق خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية بالنجم الساحلي التونسي الذي يشرف على تدريبه الجزائري خير الدين ماضوي, حسب ما أوردته اليوم الجمعة الصحافة التونسية.

وكتب الموقع المتخصص كوارجي ما يلي: "يوجد النجم الساحلي حاليا في اتصالات متقدمة جدا مع المهاجم الجزائري أسامة درفلو حيث بلغت الاتصالات بين الناديين واللاعب أشواطا متقدمة".

من جهته, ذكر موقع "كووورة" بأن رئيس النجم الساحلي رضا شرف الدين, متواجد بالجزائر من أجل "إتمام صفقة انتقال اللاعب الجزائري".

وكان درفلو (24 سنة) قد تألق بشكل لافت خلال مرحلة الذهاب للبطولة المحترفة الأولى حيث سجل 10 اهداف, بفارق هدف واحد عن متصدر ترتيب الهدافين, محمد أمين عبيد (شباب قسنطينة).

ويقود العارضة الفنية للنجم الساحلي, خير الدين ماضوي المدرب السابق لوفاق سطيف, الذي خلف الفرنسي هوبار فيلود المقال من منصبه.