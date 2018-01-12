وصفت الأمم المتحدة الجمعة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي وصف فيها الدول الإفريقية وهايتي بأنها "أوكار قذرة" بأنها "صادمة ومعيبة" و"عنصرية".

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل للصحافيين في جنيف "في حال تأكدت، فإنها تصريحات صادمة ومعيبة من رئيس الولايات المتحدة. آسف، لكن لا أجد كلمة أخرى غير’عنصرية’ لوصفها".

وكان كولفيل يعلق على تصريحات نقلت عن ترامب خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس الشيوخ في البيت الأبيض حول الهجرة قال فيها "لماذا يأتي كل هؤلاء الأشخاص القادمين من أوكار قذرة إلى هذا البلد"، في إشارة إلى دول إفريقية وهايتي والسلفادور.

وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من نقل هذه التصريحات التي أثارت غضب مشرعين ديموقراطيين وجمهوريين وأثارت مجدداً تساؤلات بشأن ميل ترامب للإدلاء بتعليقات عنصرية.

وقال كولفيل "لا يمكنكم أن تصفوا بلداناً وقارات بأكملها بصفتها ’أوكاراً للقذارة’ ويصبح بالتالي سكانها بأكملهم وهم ليسوا من البيض غير مرحب بهم".

وانتقد كذلك التصريحات المنسوبة إلى ترامب بأن على أميركا أن تستقبل فقط مهاجرين من بلدان مثل النروج وسكانها كلهم من البيض بدلاً من بلدان إفريقية ومن هايتي.

وقال كولفيل إن "التعليق الإيجابي بصدد النروج يجعل الشعور الكامن وراءه واضحاً تماماً".