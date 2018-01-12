صنع ناديا اتحاد بلخير ومولودية البيض المفاجأة في مقابلات الدور 16 لكأس الجزائر التي أجريت اليوم الجمعة بعد إطاحتهما بكل من وأولمبي المدية ونادي بارادو المنتمين للرابطة المحترفة الأولى.

وحسم مولودية البيض (المنتمي للقسم الجهوي الغربي) المقابلة التي جمعته بنادي بارادو بضربات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، ليحقق أبناء الجنوب تأهلا تاريخيا للدور الثمن النهائي، وهو نفس الأمر بالنسبة لإتحاد بلخير ( القسم الجهوي رابطة عنابة) الذي أقصى ناديا آخر من الرابطة المحترفة الأولى هو اولمبي المدية بضربات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

كما عرفت مقابلات اليوم تأهل حامل اللقب شباب بلوزداد الذي لم يجد عناء في اجتياز عقبة نجوم حي الوسط إليزي بثنائية نظيفة.

وستتواصل بقية مباريات هذا الدور أيام السبت 13 والاثنين 15 والثلاثاء 16 جانفي.

النتائج الجزئية:

الخميس 11 جانفي 2018:

شباب الدار البيضاء - نجم البسباس 1 - 0

الجمعة 12 جانفي 2018:

دفاع تاجنانت - مولودية سعيدة 2-1

شباب الزاوية - نجم مقرة 1-0

شباب بلوزداد - نجوم حي الوسط اليزي 2-0

مولودية البيض - نادي بارادو 1-1 بعد الوقت اَلإضافي (تأهل مولودية البيض بضربات الترجيح 4-3)

اتحاد بلخير - اولمبي المدية 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل اتحاد بلخير بضربات الترجيح 7-6)

جمعية عين مليلة- اتحاد الاخضرية 0-0 بعد الوقت الإضافي (تأهل عين مليلة بضربات الترجيح 3-0)

مولودية الحساسنة - مولودية بجاية 1-2 بعد الوقت الإضافي

السبت 13 جانفي 2018:

ببوسعادة: امل بوسعادة - مولودية الجزائر (00ر14)

ببسكرة: اتحاد بسكرة - اتحاد الحراش (00ر14)

بالبليدة (براكني): اتحاد البليدة - جمعية وهران (00ر14)

بميلة (المركب الأولمبي): نجم التلاغمة - مولودية وهران (00ر14)

بالخروب: شباب قايس - اتحاد بلعباس (00ر14)

بتيزي وزو: شبيبة القبائل - شباب واد رهيو (00ر16)

الاثنين 15 جانفي 2018:

ببشار: شبيبة الساورة - وفاق سطيف (00ر17)

الثلاثاء 16 جانفي 2018:

بالجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة (00ر16).