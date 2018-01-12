دعت جبهة القوى الاشتراكية اليوم الجمعة على لسان أمينها الأول محمد حاج جيلاني إلى حوار وطني "شامل وشفاف" مع كل الشركاء الاجتماعيين والنقابات المستقلة والتجمعات العمالية حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لهذه التشكيلة السياسية.

خلال لقاء نظم بمقر الحزب مع "المناضلين القدامى لـ63" دعا حاج جيلاني إلى فتح حوار "واسع وصريح" مع كل النقابات المستقلة مجددا التأكيد على "التضامن التام" و"الدعم الشامل" للنقابات المستقلة في "مطالبها المشروعة".

وذكر المسؤول الأول عن جبهة القوى الاشتراكية برفض حزبه "لإجراءات التقشف" المتضمنة في قانون المالية لسنة 2018.

كما أعرب عن "افتخار جبهة القوى الاشتراكية بإحياء يناير عيد عريق يكرس الهوية" مضيفا "الاعتراف بيناير اليوم و إحيائه بصفة رسمية هو ثمرة نضال وتضحيات مناضلي الحزب ومناضلي الحركات الجمعوية من أجل الثقافة والهوية الأمازيغية".