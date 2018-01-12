تشهد نقاط عديدة عبر العالم مع بداية العام الجديد 2018 موجة برد وثلوج غير مسبوقة سببها تيارات باردة قادمة من القطب الشمالي .سجلت خلالها بعض المناطق أرقاما قياسية في انخفاض درجات الحرارة. آخرها ما شهدته اليوم عدة مدن كوريا الجنوبية، حيث ذكرت وكالة الانباء المحلية ان درجة الحرارة في هذا البلد وصلت في بعض المناطق الى 25 درجة مئوية تحت الصفر.

أدت موجة الصقيع، التي تضرب شرقي الولايات المتحدة وكندا،إلى تأخر الرحلات الجوية واضطرابات في حركة الملاحة الجوية بشكل عام. كما ضربت عاصفة ثلجية ضخمة ولايات الساحل الشمالي الشرقي تسببت بشل حركة المطارات في نيويورك وفيضانات جليدية في بوسطن وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف الأشخاص. كما حذرت من قبل هيئة الأرصاد الجوية، من البرد الشديد والثلج الكثيف من فلوريدا إلي يثوانغلاند وإلي الولايات الداخلية في الغرب الأوسط.

و في كندا حذرت خدمة الأرصاد الكندية من أن " أي جلد مكشوف قد يتعرض إلى التجمد في غضون دقائق، خصوصاً مع الرياح المتجمدة» ، داعية السكان إلى «إبقاء تجهيزات الإسعاف» في مركباتهم.

علما ان درجات الحرارة بلغت خمسين درجة مئوية تحت الصفر في شمال أونتاريو وكيبك.

وتأتي موجة الصقيع و البرد عقب إعصار قضى بسببه 19 شخصا في الولايات المتحدة امتد من تكساس إلى ويسكونسن، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

و في اسبانيا علق المئات في إسبانيا بعد إغلاق طريق سريع بسبب عاصفة ثلجية و قالت خدمات الطوارئ الإسبانية إنه جرى إنقاذ مسافرين علقوا الليلة قبل الماضية في مركباتهم، بسبب تساقط الثلوج بغزارة على طريق سريع قرب العاصمة الإسبانية مدريد. وتسبب الثلج في غلق ما يصل إلى 70 كيلومتراً من الطريق السريع بين مدريد وشقوبية القريبة منها، ما تسبب في تقطع السبل بقائدي السيارات العائدين من موسم العطلات.

و في كوريا الجنوبية التي تشهد منذ ايام موجة برد قياسية ، انخفضت درجة الحرارة، امس الجمعة، في آن-هونغ في بلدة هونغ سونغ، إقليم كانغ وون شمال شرق البلاد إلى 25 تحت الصفر. بينما وصلت درجة الحرارة في العاصمة سيئول إلى 15.1 درجة تحت الصفر، وانتشون إلى 14.2 درجة، وكوانغجو إلى 9.8 تحت الصفر وصدر تحذير من الثلوج الكثيفة في الجزيرة السياحية، حيث يعاني السياح العالقون في المطار والسكان من المصاعب الناجمة عن تعليق الرحلات الجوية.

وعلى النقيض من ذلك، وفي الوقت الذي يشل البرد القارس عدة نقاط في الجزء الشمالي للكرة الارضية ، ارتفعت درجات الحرارة في أستراليا بشكل كارثي، لتصل حد انصهار الإسفلت في بعض الطرق. حيث فاقت درجة الحرارة حدود 44 درجة مئوية في بعض المدن حيث فاقت مهعدلها الفصلي كثيرا. وناشدت خدمات الطوارئ في جنوب شرق البلاد المواطنين بالبقاء داخل منازلهم بسبب الحرارة الخطيرة . ويتوقَّع مكتب الأرصاد الجوية في البلاد ارتفاع الحرارة إلى 45 في بينريث، و44 في ريتشموند، فيما وَسّمَت خدمات الطوارئ معظم المنطقة بـ"رمزٍ أحمر"، باعتبارها "في مناخٍ كارثي".