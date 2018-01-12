أمضى في ساعة متأخرة من مساء اليوم الجمعة مهاجم اتحاد الحراش حمزة بانوح على عقد يحمل بموجبه ألوان وفاق سطيف لمدة 18 شهرا.

وتعد صفقة اسقدام مهاجم اتحاد الحراش حمزة بانوح الى صفوف الوفاق الرابع في فترة التحويلات الشتوية الحالية بعد تمديد أكرم جحنيط (لا يحتسب ضمن إجازات مرحلة الانتقالات الشتوية) وتجديد صانع الألعاب عبد المؤمن جابو وانضمام مهاجم مولودية الجزائر سيد أحمد عواج .

وعقب مراسم إمضائه في صفوف ناديه الجديد وفاق سطيف صرح حمزة بانوح أنه اختار الوفاق دون غيره من الفرق التي طلبت خدماته بالنظر -كما قال- إلى المشروع الرياضي والجبهات التي يلعب عليها الوفاق والمتمثلة في كأس الجزائر ولقب البطولة الوطنية ورابطة الأبطال الأفريقية وكأس العرب متطلعا أن يعطي الإضافة المرجوة منه.

بدوره أكد رئيس نادي وفاق سطيف حسان حمّار بالمناسبة أن مدرب الفريق عبد الحق بن شيخة هو من "سيفصل خلال الأيام القليلة القادمة في قضية تدعيم الفريق بلاعب آخر أو الاكتفاء بما تم استقدامه خلال فترة الانتقالات الجارية".