تعرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لموقف محرج جديد، عندما سألته صحفية بصوت عال "هل أنت عنصري؟"، وذلك خلال توقيعه على قرار باعتبار يوم الخامس عشر من جانفي "يوم مارتن لوثر كينغ"، الذي يعد رمزا لمحاربة العنصرية.



وأثار ترامب موجة غضب واسعة بعد أن ذكرت تقارير صحيفة بأنه وصف بعض الدول الأفريقية وهايتي بـ"الأوكار القذرة"، في إطار سعيه إلى تغيير قوانين الهجرة.





وخلال فعالية، الجمعة، لتسمية يوم الخامس عشر من جانفي "يوم مارتن لوثر كينغ"، وأمام الحاضرين وعدسات الكاميرات في المكتب البيضاوي، وجه صحفيون أسئلة لترامب بشأن تصريحات "الأوكار القذرة".



وقالت صحفية كانت موجودة في المكان: "سيدي الرئيس هل ستقدم اعتذارا عما قلته بالأمس؟"، وعندما تجاهلها سألته مرة أخرى بصوت عال: "سيدي الرئيس هل أنت عنصري؟".



وعندما حاول أحد الموجودين الرد عليها، قالت إنها لا توجه حديثها إليه وإنما للرئيس واستمرت بطرح السؤال، إلا أن ترامب تجاهلها وغادر الغرفة.



