انتقد الحكم الدولي السابق، عبد الرحمان برڤي، قرار المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم باستحداث لجنة خاصة بتعيين حكام المباريات، رغم وجود اللجنة الفدرالية للتحكيم. وقال برڤي إن الهيئة الجديدة من شأنها أن تضيف مزيدا من الغموض في ميدان التحكيم الذي يعيش أصلا في الفوضى، مضيفا: “هذه الوضعية تفرض علينا طرح سؤال جوهري وهو من سيكون مسؤولا أمام المكتب الفدرالي.. رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم أم رئيس اللجنة الجديدة؟”. وشدد الحكم الدولي السابق على أنه لن يسكت أمام الوضعية الخطيرة التي يعيشها التحكيم الجزائري، وأن هناك مساعي من أجل إطلاق حركة للدفاع عن مبادئ التحكيم.