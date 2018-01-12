قال الحاج محمد لبيد، محافظ الأفالان بسيدي بلعباس، من خلال “هجوم معاكس” كان قد شنه على خصومه مؤخرا، إن السيناتور السابق فاز بمقعد بمجلس الأمة بـ”تارمو قهوة” وقطع حلوى من نوع “بيمو”، من خلال فيديو مصور نشر على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” مؤخرا، للتأكيد على عدم تقديم السيناتور السابق لأي سنتيم خلال الحملة الانتخابية التي نصبته نائبا بالغرفة العليا للبرلمان. وقد ذهب محافظ سيدي بلعباس إلى أبعد من ذلك حين اتهم البعض من معارضيه باستلام أموال من أطراف، على أن يتكفلوا بإدخال تغييرات على قوائم الحزب قبيل المحليات الأخيرة، قبل أن يضرب البرلماني السابق موعدا لعدد من خصومه من نفس الحزب على مستوى العدالة، بعدما كشف عن ضمانات جدية كان قد تلقاها من قيادة “الأفالان” هو وزميله محافظ تلاغ للبقاء في منصبيهما إلى غاية نهاية عهدتيهما.