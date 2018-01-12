تعرضت ممرضة في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببلدية بئر بوحوش في سوق أهراس، لاضطرابات نفسية شديدة إلى حد الجنون، خاصة بعد تبليغها بقرار التوقيف عن العمل. الممرضة التي وقعت قبل ذلك تحت طائلة الإهانات من طرف طبيبة، لم تجد من يقف معها في محنتها بعدما آلت كل تقارير العمال والموظفين للسلطات المعنية إلى سلة المهملات، شأنها شأن تقرير الطبيب المناوب الذي ظل يقضي الليالي البيضاء بسبب أن زميلته تستأثر بمفتاح غرفة المناوبة الليلية لنفسها. لكن ما أثار أكثر انزعاج العمال، هو الموقف السلبي لمدير مؤسسات الصحة الجوارية بسدراتة الذي لم يحرك، حسبهم، ساكنا تجاه تجاوزات هذه الأخيرة.