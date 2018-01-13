صعدت أسعار النفط لسادس جلسة على التوالي يوم الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن إمدادات الخام العالمية لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن الكامل، وهو ما خفف قلق الأسواق من إنهاء مبكر لاتفاق تقوده منظمة أوبك لخفض الإنتاج.

وقال نوفاك إن وزراء من منتجين رئيسيين في أوبك وخارجها سيناقشون احتمال الخروج من الاتفاق أثناء اجتماع للجنة المشتركة لمراقبة السوق من المقرر أن يعقد في سلطنة عمان في 21 يناير. وأضاف "نرى أن فائض المعروض في الأسواق يتناقص، لكن السوق لم تتوازن بشكل كامل حتى الآن".

وأعطت تعليقاته دعما للأسعار، التي تعافت بعد انخفاضها في وقت سابق، رغم أن السوق لم تصل إلى المستويات المرتفعة التي لامستها في جلسة الخميس عندما تخطى خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2014 .وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 61 سنتا أو 0.88 بالمائة لتبلغ عند التسوية 69.87 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50 سنتا، أو 0.78 بالمائة، لتغلق عند 64.30 دولار للبرميل. وفي جلسة الخميس سجل الخام الأمريكي أقوى مستوى له منذ أواخر 2014 عند 64.77 دولار. وينهي برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 3.3 بالمائة في حين سجل الخام الأمريكي قفزة بلغت 4.7 بالمائة.