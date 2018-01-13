ضبط عناصر الجيش الوطني الشعبي ، أمس الجمعة، مسدسا رشاشا من نوع كلاشينكوف ومخزنا وكمية من الذخيرة ببرج باجي مختار، وفقا لما ورد في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت.

وجاء في البيان" في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، وإثر دورية استطلاع وتفتيش قرب الشريط الحدودي، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع حراس الحدود، يوم 12 جانفي 2018 ببرج باجي مختار، مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزنا وكمية من الذخيرة".

على صعيد آخر ، أوقفت مفرزة أخرى وعناصر الدرك الوطني بتلمسان، أربعة تجار مخدرات وحجزت أكثر من 82 كيلوغرام من الكيف المعالج وسيارة سياحية، حسب ذات البيان.

من جانب آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وبشار وغرداية،11 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.