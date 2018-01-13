يستعد اتحاد بلعباس للتعاقد مع أربعة لاعبين جدد بعد رفع عقوبة المنع من الانتدابات التي كانت مسلطة عليه من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم,، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم السبت نقلا عن إدارة النادي الناشط في بطولة الرابطة الأولى المحترفة .

وأوضح ذات المصدر بأن الأمر يتعلق بالمدافع فاتح طالح (شبيبة الساورة) ولاعب الوسط الهجومي, بلال مباركي (اتحاد الحراش) والمهاجمين رشيد ناجي (وفاق سطيف) ومحمد سوقر (مولودية الجزائر).

وكان الاتحاد ممنوعا من الانتدابات بسبب ديونه تجاه لاعبين سابقين اشتكوه لدى غرفة تسوية النزاعات، وهي الديون التي سددها الأسبوع المنصرم, حسب المدير العام للشركة الرياضية ذات الأسهم للنادي، قدور بن عياد، المرشح أيضا لخلافة عدة بوجلال الطيب، على رأس هذه الشركة، بعد استقالة الأخير منذ بضعة أيام.