خلف انفجار للغاز وقع ليلة الجمعة إلى السبت بالقصر (25 كلم غرب بجاية) قتيلا و ثمانية جرحى من بينهم اثنين في حالة خطيرة ، حسبما علم من الحماية المدنية .

و وقع الحادث في شقة بإقامة جماعية تضم أربعة مساكن تضررت بالكامل بدرجات متباينة الخطورة، وفقا لذات المصدر الذي أشار إلى أن الواجهة تضررت بفعل النيران التي اشتعلت مما أسفر عن خسائر داخلية كبيرة دون ذكر التفاصيل.

وذكر المصدر أن الضحية (ثمانيني) توفي متأثرا بإصابته بمستشفى أميزور عقب نقله مضيفا أن طفلة في الثامنة من عمرها أنقذت من النيران بأعجوبة. وفور الإبلاغ عن الحادث سارعت الحماية المدنية إلى عين المكان مزودة بالعشرات من مركبات الإطفاء وحوالي 30 عونا و ضابطا من بينهم مدير الحماية المدنية الذي أشرف شخصيا على العملية.