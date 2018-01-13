نشر موقع "Football Leaks" و موقع "mediapart" تسريبات عن العقد الجديد الذي وقعه الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة و الذي يضمن البقاء فيه حتى عام 2021.

التسريبات الجديدة حول العقد تدخل الأرجنتيني في تاريخ كرة القدم من حيث الراتب السنوي و الأرباح التي سيجنيها في حال الاستمرار في صفوف النادي الكتالوني لنهاية العقد.

حيث سيحصل "البرغوث" على راتب سنوي يصل إلى حوالي 100 مليون أورو.وبحسب موقع "mediapart " فالأرجنتيني هو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يضمن الحصول على حوالي 100 مليون في عام واحد.

واسنادا إلى الموقع فإن ميسي يكسب حوالي 44.5 مليون جنيه إسترليني صافي أي أكثر من ضعف ما يحصل عليه كريستيانو رونالدو.

وكشف الموقع عن صافي الأرباح السنوية للبرازيلي نيمار التي هي بحدود 33 مليون جنيه إسترليني. كما سيحصل على 15 في المائة من حقوق بيع الصور، ومكافأة الولاء و التي تقدر بـ62 مليون جنيه إسترليني إذا لم يغادر برشلونة قبل نهاية عقده. بالإضافة لعدد من المكافآت، ففي حال خوضه بقميص النادي الكتالوني لـ 60 في المائة من مبارايات الفريق فإنه سيحصل على 1.7 مليون جنيه إسترليني

وفي حال فوز الفريق الكتالوني بدوري الأبطال فإنه سيحصل على 10.7 مليون جنيه إسترليني كمكافآة.