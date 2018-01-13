قال الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا، اليوم السبت، أن الجزائر تلعب " دائما دورا كبيرا و أساسيا" في تحقيق الاستقرار بمالي، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين " تبقى معمقة و ثابتة".

وأشار مايغا في تصريح له لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي إلى أن الجزائر "تدخلت مرتين على الأقل من أجل مساعدة الماليين على الالتقاء فيما بينهم في سنتي 1992 و 2015".

وأكد المسؤول المالي أن ما يشكل اليوم " الحجر الأساسي" للسياسة الداخلية و الخارجية لمالي، هو اتفاق السلم و المصالحة في البلاد المنبثق عن مسار الجزائر، مضيفا أن العلاقات بين البلدين " تستمد مصدرها ضمن تاريخ مشترك".

وأوضح المتحدث أن زيارته تندرج في هذا الإطار حتى تكون العلاقات بين البلدين في جميع المجالات " في المستوى" الذي بلغته العلاقات المؤسساتية لافتا إلى أنه خصص أول زيارة له على الصعيد الدولي إلى الجزائر.

و قد حل الوزير الأول لجمهورية مالي، اليوم السبت، في زيارة عمل إلى

الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول أحمد أويحيى، حيث تندرج هذه الزيارة في إطار الحوار و التشاور القائم بين البلدين.