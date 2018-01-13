"الجزائر تلعب دورا أساسيا في استقرار مالي"

أخبار الوطن
13 يناير 2018 () - الخبر أون لاين/وأج
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قال الوزير الأول المالي سوميلو بوباي مايغا، اليوم السبت، أن الجزائر تلعب " دائما دورا كبيرا و أساسيا" في تحقيق الاستقرار  بمالي، مؤكدا  أن العلاقات بين البلدين  " تبقى معمقة و ثابتة".

وأشار مايغا  في  تصريح له لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي إلى أن الجزائر "تدخلت مرتين على الأقل من أجل مساعدة الماليين على الالتقاء فيما بينهم في  سنتي 1992 و 2015".

وأكد  المسؤول المالي أن ما يشكل اليوم " الحجر  الأساسي" للسياسة الداخلية و الخارجية لمالي، هو اتفاق السلم و المصالحة في  البلاد المنبثق عن مسار الجزائر، مضيفا  أن العلاقات بين البلدين " تستمد  مصدرها ضمن تاريخ مشترك".

 وأوضح  المتحدث أن زيارته تندرج في هذا  الإطار حتى تكون العلاقات بين البلدين في جميع المجالات " في المستوى" الذي  بلغته العلاقات المؤسساتية لافتا إلى أنه خصص أول زيارة له على الصعيد الدولي إلى  الجزائر.

و قد حل الوزير الأول لجمهورية مالي، اليوم السبت، في زيارة عمل إلى  
الجزائر تدوم يومين بدعوة من الوزير الأول أحمد  أويحيى، حيث تندرج هذه الزيارة في إطار الحوار و التشاور القائم بين البلدين.

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