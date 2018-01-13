ودع اتحاد الحراش منافسة كأس الجمهورية من دورها السادس عشر اليوم السبت بعد هزيمته أمام اتحاد بسكرة بنتيجة هدف لصفر في المقابلة التي جمعت الفريقين بعاصمة الزيبان.

وبهذا الإقصاء المبكر يؤكد اتحاد الحراش موسمه الكارثي، بعد نتائجه السلبية في الرابطة المحترفة الاولى والتي يحتل فيها المراكز الاخيرة.

وفي المقابلات الاخرى التي لعبت اليوم حققت أندية القسم الاول وهي: مولودية الجزائر، مولودية وهران، اتحاد البليدة، اتحاد بلعباس، القبائل تأهلا منطقيا إلى الدور الثمن النهائي.

وجاءت النتائج الجزئية للدور السادس عشر على النحو التالي:

الخميس 11 جانفي 2018:

شباب الدار البيضاء - نجم البسباس 1-0

الجمعة 12 جانفي 2018:

دفاع تاجنانت - مولودية سعيدة 2-1

شباب الزاوية - نجم مقرة 1-0

شباب بلوزداد - نجوم حي الوسط اليزي 2-0

مولودية البيض - نادي بارادو 1-1 (تأهل مولودية البيض بضربات الترجيح)

اتحاد بلخير - اولمبي المدية 0-0 (تأهل اتحاد بلخير بضربات الترجيح)

جمعية عين مليلة - اتحاد الاخضرية 0-0 (تأهل عين مليلة بضربات الترجيح)

مولودية الحساسنة - مولودية بجاية 1- 2 بعد الوقت الإضافي

السبت 13 جانفي 2018 :

أمل بوسعادة - مولودية الجزائر 0 - 1

اتحاد بسكرة - اتحاد الحراش 1 - 0

اتحاد البليدة - جمعية وهران 2- 0

نجم التلاغمة - مولودية وهران 0 - 1

شباب قايس - اتحاد بلعباس 0 - 2

بتيزي وزو: شبيبة القبائل - شباب واد رهيو 2-0

الاثنين 15 جانفي 2018:

ببشار: شبيبة الساورة - وفاق سطيف (00ر17)

الثلاثاء 16 جانفي 2018:

بالجزائر (عمر حمادي): اتحاد الجزائر - شباب قسنطينة (00ر16).