انتقد عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر طريقة تعامل الشرطة مع الأطباء المقيمين في حركتهم الاحتجاجية الأخيرة حيث دعا السلطة لاعتماد لغة الحوار كأداة للتوصل لحل يكفل تلبية مطالب كافة الفئات المهنية بما فيهم الأطباء المقيمين.

وقال عمار غول في الكلمة التي ألقاها اليوم على هامش لقاءه بمنتخبي حزبه بعين الدفلى والشلف بالمتحف البلدي لمدينة مليانة، "..أن الحفاظ على استقرار الجزائر واجب مقدس يجب أن يضطلع به ليس الجيش ومختلف القوات الأمنية فحسب بل هو مهمة الجميع .." ، مضيفا بأن فرنسا ".. التي تستعرض قوتها بالساحل لا تهدف من وراء ذلك الحفاظ على أمن شعوب دوله بل تسعى لضرب الجزائر والإبقاء على المنطقة مشتعلة على حدودها الجنوبية..".

ودعا رئيس حزب تاج السلطة بمناسبة ارتفاع أسعار البترول ووصولها حدود 70 دولار للبرميل الواحد، "..للتفكير بعقلية أن سعره لم يتجاوز الـ 50 دولار وتوجيه الفارق نحو الاستثمار العمومي في قطاعات إستراتيجية مثل الفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة.." .

واعتبر عمار غول أن الربيع الفارسي الذي حركته أيادي أمريكية وفشلت أمريكا في ذلك كانت له تداعيات على الجارة تونس التي تعيش منذ أيام على وقع الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية ، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب لم يوفق منذ توليه مقاليد الحكم بأكبر دولة في العالم بسبب القرارات غير المنطقية الأخيرة التي اتخذها حول الشرق الأوسط أهمها قراره الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وعزمه نقل سفارة بلاده لها .