اعتبر القيادي في حركة حماس "الدكتور سامي أبو زهري " قرار ترامب "القدس عاصمة لإسرائيل " بأنه خطوة أولى في مخطط خطير لتصفية القضية الفلسطينية ومصادرة حق الفلسطينين، كاشفا أن بعض الحكام العرب يمارسون الضغوط والتضليل لتمرير هذا المخطط ، لكن هذا القرار سيمزقه المجاهدون بأقدامهم.

وأكد في تجمع شعبي نشطه بمكتبة الشهيد شريط محمد بآفلو صباح السبت أن الفلسطينيين ومن وراءهم كل من يؤمنون بالقضية الفلسطينية ويدعمونها لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط وقال "يخوفننا بترامب ونخوفهم بالله عزوجل ..وورقة القرار التي حررها ترامب بالحبر سنمزقها بأقدام المجاهدين ..".

وأضاف أن هذا القرار أعطى زخما قويا للقضية الفلسطينية ونفخ في روح الانتفاضة نفسا جديدا وحرك الأمة العربية والإسلامية والشعوب المساندة للسلام، وأشاد بموقف الجزائر دولة وشعبا مستدلا بقناعتها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية التي أطلقها الرئيس هواري بومدين رحمه الله " نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة "، ملتمسا من الأحزاب وكل فعليات المجتمع تفعيل مظاهر الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية في هذه الظروف الشديدة والقاسية لكسر هذا المخطط ، مؤكدا أن مشروع المقاومة الذي تحمله حركة حماس تحول إلى مشروع كبير يحتضنه كل الشعب الفلسطيني بعد أن كانت تحمله خلايا عسكرية، والشعب الفلسطيني واثق بالانتصار مادام بطن المرأة الفلسطينية يدفع يوميا بقوافل الشهداء، ومادام الشاب الفلسطيني يذرف دموعه عندما لا يسقط شهيدا في ميدان المعركة.

وبنبرة التأسف تحدث أبو زهري عن التآمر الذي يمارسه بعض حكام العرب لخنق المقاومة ومحاصرة غزة وحماس، لكن وبلغة الواثق اعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين جميعا وستتكسر على صخرتها كل هذه المؤامرات وهذا التخاذل، وستزيد المقاومة بكل أشكالها قوة وصلابة حتى تحرير فلسطين.