تم صرف ما يقارب 12 مليار دينار من قبل السلطات العمومية ما بين 2011 و 2017 كدعم لأسعار الزيت الغذائي الطبيعي والسكر الأبيض, حسبما علم لدى وزارة التجارة.

وبلغ الدعم الإجمالي المخصص منذ بداية العمل بنظام استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي الخام ومادة السكر الأبيض إلى غاية 13 ديسمبر 2017 نحو 11.81 مليار دينار, حسب توضيحات مسؤولي المديرية العامة للتشريع وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة.

وفيما يخص المبالغ المالية المخصصة لهذا النشاط منذ السنة المالية لـ 2012 الى يومنا هذا, فقد بلغت 8ر19 مليار دينار.

وبحسب تطور مبلغ الدعم الإجمالي لأسعار الزيت الغذائي الطبيعي والسكر الأبيض فيلاحظ أن اكبر دعم لهاتين المادتين الغذائيتين تم تسجيله في 2012 بما يقارب 3.2 مليار دينار.

وحسب كل سنة , بلغ هذا الدعم 2.1 مليار دينار في 2011 و 3.2 مليار دينار في 2012 و 2.61 مليار دينار في 2013 و 998.87 مليون دينار في 2014 و 451.56 مليون دينار في 2015 و 982.2 مليون دينار في 2016 و 1.74 مليار دينار في 2017, حسب نفس المصدر.

للتذكر, وضعت وزارة التجارة نظام يهدف إلى المحافظة على استقرار أسعار الزيت الغذائي الطبيعي والسكر الأبيض, المقرر من قبل الدولة بداية 2011 عن طريق المرسوم التنفيذي الصادر في 6 مارس 2011.

في هذا الإطار حدد المرسوم الأسعار القصوى مع احتساب جميع الرسوم لصفيحة الزيت ذات 5 لتر وقارورة 2 و 1 لتر على التوالي ب 600 دج و 250 دج و 125 دج فيما تم تحديد الأسعار القصوى لكيلوغرام السكر الموضب ب 95 دج و 90 دج بالنسبة للسكر غير الموضب.