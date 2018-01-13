عمق نادي فياريال من جراح ريال مدريد بعدا أطاح به اليوم السبت بهدف نظيف على ملعب "سانتياجو برنابيو" وذلك لحساب الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، وهو ما سيزيد الضغوطات على المدرب زيد الدين زيدان.

ريال مدريد قدم أداء هجوميا لا بأس به وصنع العديد من الفرص لكن أخفق كريستيانو رونالدو وجاريث بيل في استغلالها، قبل أن يتلقوا الصفعة من فياريال في الدقائق الأخيرة.

وسجل بابلو فرونالس هدف فياريال الوحيد في شباك ريال مدريد بالدقيقة 87 من عمر اللقاء عبر تسديد كرة ساقطة في مرمى كيلور نافاس، ليطلق رصاصة الرحمة على زين الدين زيدان ولاعبيه.

وطالب ريال مدريد بالحصول على ركلتي جزاء خلال الشوط الأول من المباراة، إلا أن الحكم مايينكو رفض الالتفات لهذه المطالب.

بهذا رفع فياريال رصيده إلى 31 نقطة على بعد نقطة واحدة فقط من ريال مدريد الرابع، فيما يحتل إشبيلية المركز السادس برصيد 29 نقطة ولديه فرصة للتساوي مع ريال مدريد بعدد النقاط.