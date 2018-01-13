سقط تشلسي حامل اللقب في فخ التعادل السلبي للمرة الثانية تواليا على ملعبه واكتفى بنقطة واحدة مع ضيفه ليستر سيتي في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة انكلترا السبت ليفشل في الصعود الى المركز الثاني مؤقتا.

وكان ليستر سيتي الطرف الأفضل وسنحت له فرص بالجملة لا سيما في الشوط الأول بقيادة صانع ألعابه الدولي الجزائري رياض محرز الذي تلاعب بدفاع تشلسي كما يشاء ومون زملاءه بالعديد من الكرات المتقنة لم يحسنوا استغلالها.

واستمرت أفضلية ليستر في الشوط الثاني حتى طرد مدافعه بن شلويل لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 68 ليكمل الدقائق الـ22 الأخيرة بعشرة لاعبين.

لكن على الرغم من ذلك، لم ينجح تشلسي في استغلال هذا الموقف على الرغم من ان مدربه الايطالي انطونيو كونتي لعب اكثر من ورقة هجومية في الدقائق الأخيرة ليحسم النتيجة من دون طائل.

وهو التعادل السلبي الثالث على التوالي لتشلسي بعد نتيجة مماثلة ضد ارسنال في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترف الأربعاء الماضي، وسقوطه في فخ التعادل مع نوريتش سيتي صفر-صفر في مسابقة كأس انكلترا في مباراة ستعاد على ملعبه، وهو ما يحصل له للمرة الاولى في تاريخه.

واعترف كونتي بان فريقه متعب وقال في هذا الصدد "اعتقد باننا لعبنا بتشكيلة قوية ضد ارسنال منتصف الاسبوع ثم اليوم في مواجهة فريق جيد جدا. اعتقد بان العديد من لاعبي فريقي كانوا متعبين".

وأضاف "عانينا كثيرا في الشوط الاول لان الفريق المنافس كان اكثر حيوية في الملعب".

ودافع كونتي عن صيام مهاجمه الاسباني الفارو موراتا في الاونة الاخيرة بقوله "لا اعتقد بان المشكلة تتعلق بموراتا وحده، بل ايضا تشمل اللاعبين الاخرين لاننا لا نسجل الاهداف. لا نتلقى اهدافا لكننا لا نخلق الفرص".

اما مدرب ليستر سيتي الفرنسي كلود بويل فاعتبر بان فريقه كان يستحق الخروج بنقاط المباراة الثلاث بقوله "لعبنا بطريقة رائعة وخلقنا مشاكل عدة لتشلسي لا سيما في الشوط الأول. لو استمر اللاعب بـ11 لاعبا ضد 11 لخرجنا فائزين" في إشارة إلى طرد احد لاعبيه منتصف الشوط الثاني.