سمح اللقاء الذي جمع اليوم السبت وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي بممثلي الأطباء المقيمين بـ "التوصل إلى اتفاق حول بعض المطالب المرفوعة إليه في حين لم يتم التوافق حول مطالب أخرى" وخاصة منها إجبارية الخدمة المدنية, حسب ما أكدته ممثلة الأطباء المقيمين.

و أوضحت ممثلة الأطباء المقيمين أكيلي زهيرة أن هذا الاجتماع الذي كان "مغلقا" يعد أول لقاء "حقيقي" مع الوزارة مشيرة إلى أنه دام حوالي ساعتين, وتمكن ممثلي الأطباء المقيمين من تقديم لائحتهم المطلبية لوزير القطاع, مشيرة إلى أنه تم "التوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا في حين لم يتم التوافق حول مطالب أخرى", و من بين القضايا التي كانت المفاوضات حولها متعثرة "مسألة إجبارية الخدمة المدنية".

وأبرزت ممثلة الأطباء المقيمين أن الوزير أكد أن المطلب المتعلق بالخدمة الوطنية "ليس من صلاحيات وزارة الصحة" حيث أشار في هذا الصدد --تقول ممثلة الأطباء المقيمين-- إلى تشكيل لجان مشتركة مع قطاعات أخرى وتشمل "المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري و وزارة الدفاع الوطني وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

و فيما يخص الإضراب أكدت المتحدثة أن الفصل فيه يعود للأطباء المقيمين, مشيرة إلى أنه سيتم غدا الأحد عقد جمعيات عامة بمختلف الكليات لنقل نتائج الاجتماع للأطباء المقيمين وكذا ممثليهم على مستوى الولايات.