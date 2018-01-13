تسببت أحداث شغب, أعقبت مباراة اتحاد بسكرة-اتحاد الحراش برسم الدور السادس عشر لكأس الجزائر التي جرت بعد ظهر اليوم السبت بملعب 18 فبراير بعاصمة الزيبان, في وقوع عدد من الجرحى, حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأضاف المصدر أن الجرحى من مناصري التشكيلتين جراء التراشق بالحجارة عقب المقابلة الكروية بين الاتحاد المحلي واتحاد الحراش, وكذا من عناصر الشرطة, الذين حاولوا تفرقتهم, مؤكدا أن الإصابات لا تدعو للقلق وأنه لم تسجل أية خسائر مادية.

وتم نقل المصابين نحو المؤسسة العمومية الاستشفائية بشير بن ناصر بمدينة بسكرة, حسب نفس المصدر.

وقد انتهت المباراة بنتيجة هدف دون مقابل لصالح التشكيلة الزيبانية.