ظهر، منذ أيام، ببلدية عين أميناس بولاية إليزي، مرض جلدي أصاب العشرات من الأشخاص أغلبيتهم أطفال، حيث ظهرت عليهم حبيبات حمراء في أنحاء مختلفة من الجسم، ما استدعى نقلهم إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين أميناس لإخضاعهم لتحاليل طبية خاصة لمعرفة نوع المرض وأسبابه، في حين تم إرسال عينات من دم المصابين إلى مخبر باستور بالعاصمة لتحديد نوعية المرض وأسباب ظهوره بالمنطقة.

وكشفت مصادر طبية لـ«الخبر” عن انتشار مرض جلدي، لم تحدد طبيعته مخبريا حتى الساعة، مؤكدة أن المرض الجلدي الذي أصيب به عدد معتبر من المواطنين، خاصة الأطفال، مؤخرا بمدينة عين أميناس، عبارة عن حبوب تظهر على الجلد بأحجام كبيرة ومخيفة، وتنتشر بصورة سريعة، بعد أن تبدأ بواحدة سرعان ما تتفشى ببقية أجزاء الجسم، ولم يتمكن الأطباء بعد من تشخيصه، في انتظار ما ستفسر عنه نتائج التحاليل الطبية من مخبر باستور بالعاصمة. وأضاف المصدر أن الداء له أعراض تشبه داء البوحمرون وأن الوضع لا يدعو للقلق.

وقد طالب عدد من مواطني مدينة عين أميناس، بضرورة تدخل المصالح الصحية المختصة وإجراء تحقيقات شاملة، بعد أن أصبح المرض يشكل هاجس خوف للسكان، خاصة وأن عددا من المصابين بهذا المرض أطفال يدرسون في مختلف الأطوار التعليمية، ما يتيح إمكانية انتقال العدوى بين التلاميذ، خاصة إذا كان هذا المرض معديا.





