عندما يتم استبدال بطاريات الليثيوم المُستهلكة التي تنتشر في الكثير من الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والكاميرات الرقمية وغيرها من الأجهزة، فإنه يجب التخلص منها بصورة صحيحة ولا يتم معاملتها كأي نفايات منزلية أخرى.



وأكدت هيئة البيئة الاتحادية الألمانية على عدم التخلص من هذه البطاريات بإلقائها في حاويات القمامة المنزلية، ولكن يجب تسليمها إلى مراكز النفايات الإلكترونية أو وضعها في حاويات تجميع البطاريات الموجودة في المتاجر المتخصصة من أجل الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المواد القيّمة الموجودة فيها مثل الصلب والزنك والنيكل.



ونصحت الهيئة الألمانية بتغطية الأقطاب الخاصة ببطاريات الليثيوم قبل تسليمها لمراكز التجميع أو وضعها في حاويات البطاريات، حتى لا تتسبب الأقطاب المكشوفة في حدوث قفلة كهربائية.