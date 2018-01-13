تقدم شركة إل جي إلكترونيكس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 في لاس فيغاس، رؤيتها المستقبلية للمطبخ الذكي المتصل بالإنترنت، الذي يمتاز بقدرته على توقّع احتياجات الأسرة وتقليل زمن تحضير الطعام. وتقدم منتجات المطبخ الذكية من إل جي مثل ثلاجة إنستافيو ثينك، وعائلة أفران إيزي كلين، وغسالة الصحون كواد ووش للمستخدمين أعلى مستويات الكفاءة والراحة وتمنحهم وقتًا أرحب يقضونه مع عائلاتهم في المنزل.



وتضيف تقنية إل جي إنستافيو ثينك مزيداً من الراحة والكفاءة إلى تقنية التبريد المتطورة من إل جي، فهي تقدم شاشة كريستال سائل تعمل باللمس مقاسها 29 بوصة، وتمتاز بأنها تتحول من شاشة للحاسوب إلى نافذة شفافة بمجرد النقر عليها مرتين، بالإضافة إلى أنها تعرض اقتراحات لوصفات طعام لذيذة اعتمادًا على ما يتوفر فيها من مكونات لتعفي المستخدم من الحيرة أمام السؤال الخالد: ماذا سنأكل هذا اليوم على الغداء أو العشاء؟ وعندما يختار المستخدم وصفة الطعام المطلوبة، ترسل الثلاجة تلقائياً معلوماتها إلى الفرن المتصل مع المساعد الصوتي أليكسا الذي يساعد الطباخ صوتيا بقراءة خطوات إعداد الوجبة المختارة لتصبح عملية الطبخ واضحة في غاية السهولة. ويوفر المطبخ الذكي للمستخدم أيضًا إمكانية الاستماع إلى أغانيه المفضلة من موقعي أمازون ميوزيك وآي هارت راديو وغيرها من خدمات بث الموسيقى التدفقية مباشرة عبر إنستافيو ثينك، ليحظى بتجربة طبخ وطعام غنية بالمتعة.



ولا تقف مزايا ثلاجة إنستافيو ثينك عند ذلك، فهي تقدم أيضًا نظام إدارة الأغذية سهل الاستخدام من خلال منصة ويب أو إس والتعرف على الكلام من أليكسا. وتتيح ميزة العلامة الذكية إضافة الملصقات والعلامات وتاريخ انتهاء الصلاحية إلى المكونات والمواد الغذائية المخزّنة في الثلاجة الذكية، وتنبيه المستخدم عند انتهاء صلاحيتها. ويستطيع المستخدم التحقق مما تتضمنه ثلاجته عبر هاتفه الذكي من خلال عدسة كاميرا ذات زاوية رؤية بانورامية مثبتة في ثلاجة إنستافيو ثينك، ما يساعده في معرفة المواد التي يحتاجها وهو في قلب جولة التسوق الأسبوعية.



ومن خلال التعاون مع شركات أخرى مثل إنيت وسايدشف، توفر أجهزة إل جي المنزلية المزودة بالذكاء الاصطناعي والقدرة على الاتصال اللاسلكي عبر واي فاي، مجموعة واسعة من الخدمات للمستخدمين. فمثلًا عند ربط فرن إل جي إيزي كلين بالتطبيق المناسب يمكنه الوصول إلى معلومات وصفة غذائية لاسلكيًا وتلقائيًا ليبدأ في وقت محدد عملية التسخين مسبقًا إلى درجة حرارة معينة. وعندما يحتاج الفرن التنظيف – وهي عملية سهلة بسبب طلاء المينا بمادة متقدمة محبة للماء – يرسل إخطار بذلك تلقائيًا عبر الهاتف الذكي لصاحب المنزل.



ولكي تصبح عملية تنظيف الصحون أكثر سهولة يرسل فرن إيزي كلين المعلومات اللازمة إلى غسالة الصحون كوادووش المتصلة بالإنترنت، والتي تحدد خطوات دورة الغسيل المثلى بناء على المكونات التي كانت في الطبق. فمثلًا ستختار غسالة الصحون الذكية دورة تشغيل أطول بالماء الساخن عند غسيل طبق دهني، مما ستفعل عند غسيل صحن خضار خفيف. وتمتاز تقنية كوادوش المكونة من أربعة أذرع رش متعددة الحركة بالقدرة على التنظيف السريع والدقيق للأواني المنزلية من جميع الأشكال والأحجام. ويمكن التحكم بكل من الفرن إيزي كلين وغسالة الصحون كوادووش باستخدام الأوامر الصوتية والروبوت كلوهي هب.



وقال سونغ داي هيون، رئيس شركة إل جي هوم للتجهيزيات المنزلية وحلول التكييف: "ستحدث إمكانية الربط السلس الموروثة في حلول المطبخ الذكية من إل جي، تغييرًا جذريًا في عادات الطبخ والطعام للمستهلكين".



وأضاف "من خلال تبسيط إعداد الطعام وتنظيفه من البداية إلى النهاية، تستخدم إل جي الذكاء الاصطناعي في المطبخ لتعزيز نوعية الحياة من خلال تقديم حلول مبتكرة للأعباء اليومية في المطبخ".