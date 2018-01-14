تنطلق عملية التسجيل الخاصة بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي المدعمLPA ،اليوم الأحد، عبر كامل بلديات العاصمة .

و ينجز هذا النمط من السكن من طرف مرقي عقاري وفق مواصفات تقنية و شروط مالية محددة مسبقا.

وتوجه صيغة ال LPA إلى طالبي السكن المؤهلين قانونا للاستفادة من إعانة الدولة و تخص متوسطي الدخل، حيث يتم الحصول عليه حسب تركيبة مالية تتضمن المساهمة المالية الذاتية ، قرض ميسر عند الاقتضاء و إعانة مالية مباشرة ممنوحة من طرف الدولة.

والمعنيون بهذا السكن هم الأسر التي لا يتعدى دخلها الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي لم يسبق لهم وأن استفادوا من إعانة الدولة في إطار شراء ، بناء أو تهيئة مسكن وهي الشروط التي تنطبق أيضا على زوج طالب السكن.

وتحدد مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي المدعم كمايلي:

- 700 ألف دج عندما يتجاوز الدخل مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون و يكون أقل أو يساوي أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.

- 400 ألف دج عندما يتجاوز الدخل أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و يكون أقل أو يساوي ستة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.