عثر، مساء السبت، في شاطئ كاف فاطمة ببلدية بن عزوز أقصى شرق سكيكدة على جثة شخص في حالة متقدمة من التعفن لفظتها أمواج البحر، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووأوضحت المصالح ذاتها، أنه: "قد تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة من طرف وحدات الحماية المدنية ."

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد هوية الجثة التي يرجح أن تكون لأحد المهاجرين غير الشرعيين.

للتذكير فقد لفظت أمواج البحر بشاطئ الزوارع ببلدية ابن عزوز منذ حوالي 10 أيام جثة شخص كانت في حالة جد متقدمة من التعفن و التي تم تحويلها من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عزابة.