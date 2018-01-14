ذكرت وكالة رويترز أن سيارة انفجرت ، اليوم الأحد، لدى استهدافها بعبوة ناسفة بمدينة صيدا جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة واحدة إلى حد الآن.

وهرع عناصر الدفاع المدني اللبناني إلى عين المكان لإخماد الحريق الذي نشب جراء التفجير.

ورجحت مصادر لبنانية أن يكون المستهدف قياديا فلسطينيا من حركة حماس .

وأوردت قناة الميادين ان طائرة إسرائيلية حلقت في أجواء مدينة صيدا لدى استهداف السيارة.

من جهته نفى القيادي في حركة حماس علي بركة إصابة أي من قادة حماس في الانفجار.

من جهة اخرى ذكرت وكالة الأناضول ان المستهدف في التفجير هو أحمد حمدان شقيق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان.